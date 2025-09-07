Actualité sportive

 Aller au contenu
Les Blue Jays de Toronto s'inclinent 3-1 face aux Yankees

Même le week-end

le 7 septembre 2025 09:53

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Les Blue Jays de Toronto s'inclinent 3-1 face aux Yankees
Les Blue Jays de Toronto se sont inclinés par la marque de 3-1 contre les Yankees de New York samedi. 

Écoutez Jean-Sébastien Hammal en discuter lors de son bilan sportif, dimanche, à l'émission Même le week-end.

