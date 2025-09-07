 Aller au contenu
Politique
Rentrée parlementaire à Ottawa

«Carney devra montrer qu'il livre la marchandise» - Antonine Yaccarini

par 98.5

le 7 septembre 2025 08:32

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini
«Carney devra montrer qu'il livre la marchandise» - Antonine Yaccarini
Le premier ministre Mark Carney prend la parole lors d'une conférence de presse à Mississauga, en Ontario, le vendredi 5 septembre 2025. / Sammy Kogan | La Presse canadienne

La rentrée parlementaire à Ottawa se tiendra dans une semaine à peine. Quels défis attendent les chefs des principaux partis politiques?

Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini se pencher sur la question, dimanche, à l'émission Même le week-end.

«Mark Carney devra montrer qu'il livre la marchandise. Les attentes étaient très hautes, les défis énormes, et il y a pas mal d'embûches. Donc ce n’est pas facile de démontrer que le gouvernement livre ce qu'il a promis en campagne électorale. Et il y a un petit manque de transparence en ce qui concerne les négociations avec les États-Unis. On a un peu de difficulté à avoir de l'information.»

Antonine Yaccarini

Écoutez la chroniqueuse souligner ensuite les défis qui attendent le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. 

Aussi dans cette chronique : 

  • Les bons et mauvais coups politiques de la semaine

