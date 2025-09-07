La rentrée parlementaire à Ottawa se tiendra dans une semaine à peine. Quels défis attendent les chefs des principaux partis politiques?
Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini se pencher sur la question, dimanche, à l'émission Même le week-end.
«Mark Carney devra montrer qu'il livre la marchandise. Les attentes étaient très hautes, les défis énormes, et il y a pas mal d'embûches. Donc ce n’est pas facile de démontrer que le gouvernement livre ce qu'il a promis en campagne électorale. Et il y a un petit manque de transparence en ce qui concerne les négociations avec les États-Unis. On a un peu de difficulté à avoir de l'information.»
Écoutez la chroniqueuse souligner ensuite les défis qui attendent le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.
