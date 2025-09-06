 Aller au contenu
Société
Trucs de pros

Comment diminuer sa facture à l'épicerie?

par 98.5

0:00
16:18

Entendu dans

Même le week-end

le 6 septembre 2025 11:00

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal

et autres

Comment diminuer sa facture à l'épicerie?
Jeune femme qui fait son épicerie / PR Image Factory | Adobe Stock

Chaque semaine, l'équipe de Même le week-end reçoit un spécialiste d'un domaine en particulier pour bénéficier de ces conseils. 

Cette semaine, c'est Jessica Laflamme, fondatrice du site Les Vraies Aubaines et animatrice du balado «Financièrement Majeur», qui est l'invitée du segment Truc de pros!

Où se trouvent les meilleures aubaines? Est-ce que feuilleter les circulaires, ça en vaut vraiment la peine? Que faire pour économiser le plus possible?

Écoutez-la donner ses astuces pour économiser à l'épicerie, samedi, à l'émission Même le week-end.

