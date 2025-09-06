 Aller au contenu
Politique
Commission Gallant

«François Legault jure qu'il ne savait rien avant février 2025»

par 98.5

Entendu dans

Même le week-end

le 6 septembre 2025 09:45

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
De nombreux témoignages importants, dont celui du premier ministre François Legault, se sont déroulés cette semaine à la commission Gallant, qui a pour objectif de faire la lumière sur le fiasco de la SAAQclic. 

Écoutez le journaliste de Cocego Nouvelles Philippe Bonneville, qui était sur place toute la semaine, en brosser le portrait, samedi, à l'émission Même le week-end.

«François Legault jure qu'il ne savait absolument rien du budget, des dépassements de coûts et tout ça à la SAAQ, avant février 2025, donc le rapport de la Vérificatrice générale. Il a quand même dit ça sous serment. Il y avait quand même pas mal d'assurance dans ses propos. Il admet toutefois qu'avec les informations dont il dispose aujourd'hui, il aurait dû poser davantage de questions à l'époque.»

