Politique
Chronique américaine

«Robert F. Kennedy Jr est peut-être l'idiot utile de l'administration Trump»

Même le week-end

le 6 septembre 2025 09:20

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Le secrétaire à la Santé de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., a défendu jeudi devant le Sénat américain, ses licenciements de scientifiques, dont la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). 

Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, expliquer pourquoi cette situation profite à l'administration Trump, samedi, à l'émission Même le week-end.

«Ça a occupé presque la moitié de l'actualité américaine. Le congrès s'est occupé de ça, chacun essayant de trouver son petit moment instagrammable. Robert F. Kennedy Jr. est peut être l'idiot utile de l'administration Trump, parce que, pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de l'économie qui vacille et de la Chine est en train de faire un succès à l'international. Dans la stratégie de Trump, il y a cette idée que, quand quelque chose attire l'attention, ça permet d'avancer au bulldozer le reste de son agenda.»

Guillaume Lavoie

Aussi dans cette chronique :

  • Renommer le Département de la Défense… à celui de la Guerre
  • Le reste du monde se rallie-t-il à la Chine ?

