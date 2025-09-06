 Aller au contenu
Hockey
Décès de Ken Dryden

«On pouvait se fier sur lui tout le temps» -Yvan Cournoyer

«On pouvait se fier sur lui tout le temps» -Yvan Cournoyer
Ken Dryden, au centre, est reconnu lors d'une cérémonie d'avant-match pour commémorer le 50e anniversaire de la victoire de l'équipe canadienne dans la Série du siècle de 1972. / Nick Iwanyshyn/The Canadian Press via AP | AP Third Party

Ken Dryden, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal, est décédé d’un cancer à l'âge de 78 ans vendredi.

Écoutez Yvan Cournoyer, ancien capitaine des Canadiens de Montréal, discuter de celui qui a marqué le tricolore avec un total de six conquêtes de la coupe Stanley, samedi, à l'émission Même le week-end

Il souligne notamment sa collaboration avec Ken Dryden alors qu'ils étaient coéquipiers au sein du CH.

«On pouvait se fier sur lui tout le temps. C'est un gars qui travaillait tout le temps, dans les pratiques aussi. Il était sérieux, il ne parlait pas beaucoup avant une partie, mais on savait quel joueur il était. C'était aussi un gars vraiment formidable. Ce n’est pas une bonne nouvelle ce matin.»

Yvan Cournoyer

Écoutez le descripteur des matchs du Canadien Martin McGuire également réagir au décès de Dryden et au propos d'Yvan Cournoyer.

«Quand tu vis des choses aussi intenses avec un groupe d'individus, puis qu'il y a un chum de la gang qui s'en va, je le dénote très bien dans le timbre de voix de M. Cournoyer»

Martin McGuire

