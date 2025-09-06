Décès de Ken Dryden

Ken Dryden, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal, est décédé d’un cancer à l'âge de 78 ans vendredi.
Écoutez Yvan Cournoyer, ancien capitaine des Canadiens de Montréal, discuter de celui qui a marqué le tricolore avec un total de six conquêtes de la coupe Stanley, samedi, à l'émission Même le week-end.
Il souligne notamment sa collaboration avec Ken Dryden alors qu'ils étaient coéquipiers au sein du CH.
«On pouvait se fier sur lui tout le temps. C'est un gars qui travaillait tout le temps, dans les pratiques aussi. Il était sérieux, il ne parlait pas beaucoup avant une partie, mais on savait quel joueur il était. C'était aussi un gars vraiment formidable. Ce n’est pas une bonne nouvelle ce matin.»
Écoutez le descripteur des matchs du Canadien Martin McGuire également réagir au décès de Dryden et au propos d'Yvan Cournoyer.
«Quand tu vis des choses aussi intenses avec un groupe d'individus, puis qu'il y a un chum de la gang qui s'en va, je le dénote très bien dans le timbre de voix de M. Cournoyer»