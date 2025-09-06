Décès de Ken Dryden

Ken Dryden, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal, est décédé d’un cancer à l'âge de 78 ans vendredi.

Écoutez Yvan Cournoyer, ancien capitaine des Canadiens de Montréal, discuter de celui qui a marqué le tricolore avec un total de six conquêtes de la coupe Stanley, samedi, à l'émission Même le week-end.

Il souligne notamment sa collaboration avec Ken Dryden alors qu'ils étaient coéquipiers au sein du CH.