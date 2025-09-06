Nomination de son organisatrice en chef

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a nommé Marie-Laurence Lapointe comme organisatrice en chef pour la campagne électorale provinciale de 2026.

Cette dernière a eu le même rôle, mais pour le Parti libéral du Canada en 2015, 2019 et 2021.

