Nomination de son organisatrice en chef

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a nommé Marie-Laurence Lapointe comme organisatrice en chef pour la campagne électorale provinciale de 2026.
Cette dernière a eu le même rôle, mais pour le Parti libéral du Canada en 2015, 2019 et 2021.
Écoutez le chroniqueur politique Jeremy Ghio analyser cette nomination, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Rodrigez a amené sa directrice de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, son organisatrice de campagne. Il devra faire attention à ne pas faire du PLQ ce qu'est le PLC. Il devra faire attention à ne pas prendre tout l'espace, de laisser la place aux militants qui sont là depuis longtemps, de laisser une identité distincte au PLQ pour ne pas devenir une succursale du PLC.»
Aussi dans cette chronique :
- Laforest quitte et Dufour est expulsé
- Remaniement ministériel la semaine prochaine