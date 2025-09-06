Contre la diminution des étudiants étrangers

Le recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage, a demandé l'abolition des quotas concernant le nombre d’étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur imposés par le gouvernement du Québec, lors d'une entrevue éditoriale accordée vendredi à La Presse.

Effectivement, depuis février dernier, le gouvernement Legault a freiné l’augmentation d'étudiants étrangers fréquentant ces établissements.

Écoutez Stéphane Pallage expliquer les impacts de cette décision sur les universités au Québec, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.