Contre la diminution des étudiants étrangers

Le recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage, a demandé l'abolition des quotas concernant le nombre d’étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur imposés par le gouvernement du Québec, lors d'une entrevue éditoriale accordée vendredi à La Presse.
Effectivement, depuis février dernier, le gouvernement Legault a freiné l’augmentation d'étudiants étrangers fréquentant ces établissements.
Écoutez Stéphane Pallage expliquer les impacts de cette décision sur les universités au Québec, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Les quotas sont extrêmement difficiles à gérer et ont aussi un effet négatif sur la réputation du Québec à l'étranger comme terre d'accueil. Nous demandons aussi le retour du programme de l'expérience québécoise, qui donne aux étudiants qui ont réussi leur diplôme un permis de travail pour un certain nombre d'années. Puis on demande au gouvernement de voir les universités pour ce qu'elles sont : de remarquables lieux d'intégration des étudiants internationaux.»
Écoutez le recteur de l'UQAM souligner ensuite l'impact des quotas sur le taux d'inscription dans les universités.