Arts et spectacles
Pièce Rue Duplessis: Ma petite noirceur

«On se promène entre souvenirs et courtepointe de moments de vie»

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«On se promène entre souvenirs et courtepointe de moments de vie»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'adaptation théâtrale du roman autobiographique de l'animateur de Radio-Canada Jean-Philippe Pleau, Rue Duplessis: Ma petite noirceur, est maintenant présentée au théâtre Duceppe à Montréal. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, qui a assisté à la pièce, en faire la critique, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Il raconte son parcours de transfuge de classe. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé le livre. J'ai été très, très touché par sa démarche. Plusieurs se sont reconnus aussi dans les propos de Jean-Philippe. Donc on se promène entre souvenirs, courtepointe de moments de vie, réflexions.»

Catherine Brisson

Elle mentionne qu'elle a préféré le livre et que son adaptation théâtrale n'est, au final, pas à la hauteur, surtout en raison de l'émotion qu'on ne sent pas du tout dans la livraison et dans la mise en scène.

