Pièce Rue Duplessis: Ma petite noirceur

L'adaptation théâtrale du roman autobiographique de l'animateur de Radio-Canada Jean-Philippe Pleau, Rue Duplessis: Ma petite noirceur, est maintenant présentée au théâtre Duceppe à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, qui a assisté à la pièce, en faire la critique, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.