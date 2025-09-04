Le documentaire a été diffusé mercredi

Une émission spéciale appelée Céline Dion raconte D'eux, était diffusée mercredi sur M6 en France, pour célébrer les 30 ans du gigantesque succès de l’album D’eux, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman.
L’album a été vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson qui en discute avec Patrick Lagacé, jeudi.
«Ça permet d’avoir une autre vision sur la genèse de cet album. […] C’est un peu vieillot comme méthode de documentaire, mais on apprend des choses très intéressantes. J’ai aimé voir Céline très authentique qui explique comment Jean-Jacques Goldman a pris le temps de la connaître avant d’écrire…»