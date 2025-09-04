 Aller au contenu
Société
44 ans de différence d'âge...

Une mère poursuit un ex-enseignant de 61 ans pour une relation avec sa fille

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 07:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une mère poursuit un ex-enseignant de 61 ans pour une relation avec sa fille
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une mère de famille poursuit l’ex-enseignant de sa fille parce que ce dernier a admis entretenir une relation amoureuse avec elle, quelques semaines après la remise de diplôme de secondaire, alors qu’elle était mineure.

Pierre Magloire, 61 ans, était enseignant dans une école secondaire à l'école secondaire Jacques Rousseau de Longueuil. Six semaines après la diplomation en secondaire cinq d'une de ses élèves, elle est devenue sa conjointe. Elle avait 17 ans quand le tout a été rendu public.

La jeune femme est aujourd'hui âgée de 18 ans.

Anne Camiré, la mère de la jeune en question, réclame 15 000 dollars à Pierre Magloire pour d'importants dommages moraux en raison de la relation qu'il entretient avec sa fille... Elle conteste en fait le consentement de celle-ci pour la relation avec son ex-enseignant.

Écoutez la mère de famille aborder la relation de sa fille avec l'ex-enseignant et les détails de cette poursuite, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Pour eux, quand elle était au cégep, ça les détournait de tout. La relation était devenue légitime quand elle était au secondaire.»

Anne Camiré

