Le défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, qui a joué 1323 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale et 142 en séries, sera honoré par les Lions du Lac St-Louis.

Écoutez Marc-Édouard Vlasic parler de ses années de jeunesse avec les Remparts et les Lions et de la fin de son association avec les Sharks de San José en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Vlasic évoque ses souvenirs avec les Remparts de Québec, la Coupe Memorial de 2006, son entraîneur Guy Boucher, et son désir de poursuivre sa carrière à 38 ans, espérant signer avec une équipe ayant des chances de gagner la Coupe Stanley, malgré la fin de son association avec les Sharks de San José.

Les sujets discustés