Nouvelle série quotidienne de Radio-Canada

Notre chroniqueuse culturelle a visionné en primeur les deux premiers épisodes d'une heure de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang.
L'idée originale est de Luc Dionne, mais la série est surtout scénarisée par Nadine Bismuth.
Cette fiction plonge le spectateur dans le travail d’une escouade spécialisée, confrontée à la fois aux rivalités entre organisations criminelles et aux tourments personnels.
Écoutez Catherine Brisson commenter la série à l'émission Lagacé le matin, mercredi.
«C'est probablement la série de l'automne. (...) On a tous en tête District 31. Oui, on reste dans les enquêtes et les histoires de filous, mais on n'est pas dans un poste de quartier. On est dans une escouade antigang, qui pourrait rappeler celle de Carcajou, démantelée les Hells Angels...»
Sauf qu'ici, on a affaire aux motards criminalisés Death Shadows et non aux Hells. Et les enjeux amoureux et familiaux de ses membres prennent une grande importance dans l'histoire.
«On suit autant la vie intime des membres de l'escouade que celle des gangs criminalisés.»
La série sera diffusée dès le 8 septembre.