Nouvelle série quotidienne de Radio-Canada

Notre chroniqueuse culturelle a visionné en primeur les deux premiers épisodes d'une heure de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang.

L'idée originale est de Luc Dionne, mais la série est surtout scénarisée par Nadine Bismuth.

Cette fiction plonge le spectateur dans le travail d’une escouade spécialisée, confrontée à la fois aux rivalités entre organisations criminelles et aux tourments personnels.

Écoutez Catherine Brisson commenter la série à l'émission Lagacé le matin, mercredi.