Hockey
Bouleversements dans la LHJMQ

«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

0:00
21:21

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2025 19:41

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux
Alexandre Pratt, de La Presse, et Stéphane Leroux, de RDS. / Cogeco Média

Les joueurs de la LHJMQ peuvent désormais poursuivre leur carrière dans une université américaine. Une révolution qui bouscule l’ordre établi, selon Alexandre Pratt, de La Presse, qui a résumé la situation en discutant avec des directeurs généraux.

Allons-nous voir un exode des talents locaux ou à l'arrivée de joueurs étrangers?

Écoutez à ce sujet Alexandre Pratt, de La Presse, et le spécialiste de hockey junior de la LHJMQ au Réseau des sports, Stéphane Leroux, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce changement entraîne une hausse du nombre d’Américains (41) dans le circuit, bouleverse les cycles traditionnels de recrutement et pourrait réduire les opportunités pour les joueurs québécois.

Les directeurs généraux, comme Gilles Bouchard (Sherbrooke) et Serge Beausoleil (Gatineau), adaptent leurs stratégies, tandis que des cas comme Justin Poirier et Alex Wang illustrent les nouveaux choix de carrière.

«Il y a une révolution, c'est sûr. Je pense que ça va prendre trois ou quatre ans avant de voir vraiment l'impact de tout ça», note Stéphane Leroux.

Les sujets discutés

  • La LHJMQ restera-t-elle fidèle à sa vocation de ligue de développement?
  • Un exode des joueurs de 19 ans vers les États-Unis?
  • Est-ce la fin des cycles de reconstruction de trois ans?
  • Des équipes bâties avec majoritairement des joueurs de 18 ans?
  • Moins d'échanges de joueurs de 17 ans?
  • Tout le monde a hâte de la nouvelle saison des Canadiens...
