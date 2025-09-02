Bouleversements dans la LHJMQ

Les joueurs de la LHJMQ peuvent désormais poursuivre leur carrière dans une université américaine. Une révolution qui bouscule l’ordre établi, selon Alexandre Pratt, de La Presse, qui a résumé la situation en discutant avec des directeurs généraux.

Allons-nous voir un exode des talents locaux ou à l'arrivée de joueurs étrangers?

Écoutez à ce sujet Alexandre Pratt, de La Presse, et le spécialiste de hockey junior de la LHJMQ au Réseau des sports, Stéphane Leroux, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce changement entraîne une hausse du nombre d’Américains (41) dans le circuit, bouleverse les cycles traditionnels de recrutement et pourrait réduire les opportunités pour les joueurs québécois.

Les directeurs généraux, comme Gilles Bouchard (Sherbrooke) et Serge Beausoleil (Gatineau), adaptent leurs stratégies, tandis que des cas comme Justin Poirier et Alex Wang illustrent les nouveaux choix de carrière.

«Il y a une révolution, c'est sûr. Je pense que ça va prendre trois ou quatre ans avant de voir vraiment l'impact de tout ça», note Stéphane Leroux.

Les sujets discutés