Ouverture dans un centre commercial à Edmonton

Zellers va revivre au Canada.

L'entreprise fait un retour au centre commercial Londonderry, à Edmonton.

La Baie d’Hudson a transféré les marques de commerce Zellers à l'entreprise Les Ailes de la mode, le 6 août.

Cette relance de Zellers est une nouvelle tentative de ramener le détaillant à prix réduits. Le propriétaire, Henry Zavriyev, a d'ailleurs annoncé que le magasin occupera un espace anciennement utilisé par La Baie d’Hudson.

Évidemment, il veut capitaliser sur la notoriété nostalgique de la marque, puisque Zellers a eu un impact majeur dans les habitudes de plusieurs générations de consommateurs au Canada.

