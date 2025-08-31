Ouverture dans un centre commercial à Edmonton

Zellers va revivre au Canada.
L'entreprise fait un retour au centre commercial Londonderry, à Edmonton.
La Baie d’Hudson a transféré les marques de commerce Zellers à l'entreprise Les Ailes de la mode, le 6 août.
Cette relance de Zellers est une nouvelle tentative de ramener le détaillant à prix réduits. Le propriétaire, Henry Zavriyev, a d'ailleurs annoncé que le magasin occupera un espace anciennement utilisé par La Baie d’Hudson.
Évidemment, il veut capitaliser sur la notoriété nostalgique de la marque, puisque Zellers a eu un impact majeur dans les habitudes de plusieurs générations de consommateurs au Canada.
Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon discuter de l'enseigne Zellers avec l'animateur Jeffrey Subranni, dimanche.
Autres sujets abordés
- Qu’est-ce que la stagflation?
- Il existe un site internet très audacieux pour aider les couples quant à leurs finances.