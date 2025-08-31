 Aller au contenu
Match nul contre Toronto

«Le CF Montréal a fait bonne figure, dans la solidarité»

le 31 août 2025 08:52

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
«Le CF Montréal a fait bonne figure, dans la solidarité»
Dante Sealy a donné l’avance au CF Montréal à la 84e minute d’une tête sur un coup franc de Bryce Duke. / La Presse Canadienne / Jon Blacker

Le CF Montréal a vu la victoire lui échapper à la 89e minute samedi, se contentant d'un match nul de 1-1 face au Toronto FC.

Dante Sealy avait donné l’avance aux siens à la 84e minute d’une tête sur un coup franc de Bryce Duke, marquant ainsi son quatrième but en cinq rencontres de MLS.

Mais, Jonathan Osorio a saisi un rebond de Jules-Anthony Vilsaint pour égaler le score. 

Le gardien Thomas Gillier a pour sa part signé une quatrième titularisation consécutive avec Montréal.

Les deux clubs prolongent d'ailleurs une belle séquence d’invincibilité.

À noter que le nouveau joueur désigné du CF Montréal, Ivan Jaime, a fait ses débuts dans la MLS contre la formation torontoise.

Écoutez l'analyse de Wandrille Lefèvre à l'émission de Jeffrey Subranni, dimanche matin.

