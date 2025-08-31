Le Québécois passe en huitièmes de finale

Aux Internationaux des États-Unis, samedi soir, Félix Auger-Aliassime a répondu de brillante façon aux récents propos désobligeants d’Alexander Zverev: il s’est imposé en quatre manches de 4-6, 7-6, 6-4 et 6-4.
Devant des journalistes, Zverev avait déclaré ceci la veille: «Quand il joue bien, il joue vraiment bien. Mais quand il ne joue pas bien, il ne joue vraiment pas bien.»
C'est la première victoire d'Auger-Aliassime contre un membre du top-5 en tournoi du Grand Chelem.
Ce dernier affrontera maintenant Andrey Rublev, 15e raquette mondiale, lundi.
Écoutez Jean-François Baril aborder le résultat de ce match qui avait une valeur particulière aux yeux de Félix Auger-Aliassime, à l'émission Même le week-end, dimanche.
Quelques autres matchs d'intérêt
- La Québécoise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Venus Williams ont accédé au troisième tour du double féminin aux Internationaux des États-Unis, samedi, en battant la Japonaise Eri Hozumi et la Norvégienne Ulrikke Eikeri, 7-6 (1) et 6-1.
- Jannik Sinner a eu une bonne opposition au départ avant de régler le cas du Canadien Denis Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3 et 6-3.