Le Québécois passe en huitièmes de finale

Aux Internationaux des États-Unis, samedi soir, Félix Auger-Aliassime a répondu de brillante façon aux récents propos désobligeants d’Alexander Zverev: il s’est imposé en quatre manches de 4-6, 7-6, 6-4 et 6-4.

Devant des journalistes, Zverev avait déclaré ceci la veille: «Quand il joue bien, il joue vraiment bien. Mais quand il ne joue pas bien, il ne joue vraiment pas bien.»

C'est la première victoire d'Auger-Aliassime contre un membre du top-5 en tournoi du Grand Chelem.

Ce dernier affrontera maintenant Andrey Rublev, 15e raquette mondiale, lundi.

Écoutez Jean-François Baril aborder le résultat de ce match qui avait une valeur particulière aux yeux de Félix Auger-Aliassime, à l'émission Même le week-end, dimanche.

Quelques autres matchs d'intérêt