Les deux s'affrontent samedi à New York

Propos de Zverev: «Ça va être un élément de motivation pour Auger-Aliassime»

le 30 août 2025 10:02

Félix Auger-Aliassime / (AP Photo/Adam Hunger)

La rivalité entre Félix Auger-Aliassime et Alexander Zverev, qui s'affronteront samedi soir aux Internationaux de tennis des États-Unis, vient de prendre une autre tournure.

L'Allemand, troisième raquette mondiale, a déclaré vendredi à propos de son adversaire du Québec: «Quand il joue bien, il joue vraiment bien. Mais quand il ne joue pas bien, il ne joue vraiment pas bien.»

Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal, spécialiste en marketing sportif et producteur du balado Sur la Ligne, commenter la situation samedi à Même le week-end.

«On sait que Félix comprend très bien qu'il est sous pression en ce moment et que beaucoup de gens disent qu'il ne performe pas dans les grands moments. Je pense que ça va être un élément de motivation pour lui aujourd'hui [...] Zverev aurait pu éviter de faire ce commentaire-là qui risque de motiver Félix, qui fait un très bon tournoi aussi en ce moment.»

Hugues Léger

Notons que Zverev montre un dossier de 6-2 en huit matchs contre Auger-Aliassime depuis le début de sa carrière.

