Les deux s'affrontent samedi à New York

La rivalité entre Félix Auger-Aliassime et Alexander Zverev, qui s'affronteront samedi soir aux Internationaux de tennis des États-Unis, vient de prendre une autre tournure.

L'Allemand, troisième raquette mondiale, a déclaré vendredi à propos de son adversaire du Québec: «Quand il joue bien, il joue vraiment bien. Mais quand il ne joue pas bien, il ne joue vraiment pas bien.»

