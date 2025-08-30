En tournée dès le 19 septembre

L’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré repart sur les routes du Québec très prochainement avec un nouveau spectacle intitulé Parce que ce soir.

Le premier spectacle de ce retour sur scène sera présenté le 19 septembre prochain du côté de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.

