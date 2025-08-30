 Aller au contenu
Musique
En tournée dès le 19 septembre

«Je suis dans le gros stress» -Marc Dupré

Même le week-end

le 30 août 2025 09:58

Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Marc Dupré / https://www.facebook.com/DupreMarc/

L’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré repart sur les routes du Québec très prochainement avec un nouveau spectacle intitulé Parce que ce soir.

Le premier spectacle de ce retour sur scène sera présenté le 19 septembre prochain du côté de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.

Écoutez Marc Dupré en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Caroline Legault et l'animateur Jeffrey Subranni, samedi, à Même le week-end.

«Je suis dans le gros stress. Je veux vraiment monter un spectacle qui est différent de tout ce que j'ai fait avant. La mise en scène est vraiment différente.»

Marc Dupré

