Le milieu de terrain Ivan Jaime, nouveau joueur désigné du CF Montréal, pourrait bien jouer son premier match avec le maillot du Bleu-Blanc-Noir, samedi soir, contre le Toronto FC.

L'Espagnol de 24 ans a été acquis du FC Porto la semaine dernière.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour ce qui risque d'être le premier match d'Ivan Jaime avec le onze montréalais.

