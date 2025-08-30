Le milieu de terrain Ivan Jaime, nouveau joueur désigné du CF Montréal, pourrait bien jouer son premier match avec le maillot du Bleu-Blanc-Noir, samedi soir, contre le Toronto FC.
L'Espagnol de 24 ans a été acquis du FC Porto la semaine dernière.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour ce qui risque d'être le premier match d'Ivan Jaime avec le onze montréalais.
Autres sujets abordés
- Défaite de Leylah Fernandez contre la meilleure joueuse mondiale à Flushing Meadows;
- Félix Auger-Aliassmi et Denis Shapovalov ne l'auront pas facile;
- Les Blue Jays ne font pas le poids face aux Brewers;
- Le contrat monstre de Micah Parsons avec les Packers.