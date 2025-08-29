Un mouvement est en cours pour renommer l’Action de grâce, célébrée le deuxième lundi d’octobre au Québec, en «Jour de grâce à la nature», afin de souligner l’importance de la nature face aux crises environnementales.

Cette proposition vise à reconnecter la population à la nature, s’inspirant des origines autochtones.

Des démarches auprès de l’Assemblée nationale sont en cours pour officialiser ce changement.

Est-ce une bonne idée?

Écoutez Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs (SNAP), la défendre au micro de Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.