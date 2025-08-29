 Aller au contenu
Le crocodile distrait : jour de fête!

«Je pense déjà à un prochain livre» -Laurent Paquin

0:00
8:15

le 29 août 2025 09:46

Patrick Lagacé
La page couverture du deuxième tome du livre pour enfants «Le crocodile distrait: jour de fête!» / Cogeco Média

L'humoriste Laurent Paquin vient de lancer son deuxième tome du livre pour enfants Le crocodile distrait : jour de fête!.

Écoutez Laurent Paquin en entrevue à Lagacé le matin vendredi.

«Je suis content. Ça va être sûrement une série parce que je pense déjà à un prochain livre. J'ai déjà quelques idées. Le crocodile distrait peut faire bien des affaires. Il peut voyager, il peut faire du sport...»

Laurent Paquin

  • Son spectacle à sketches pour adultes intitulé Tout sur le sexe;
  • Son insécurité persistante malgré son succès;
  • Ses projets en Europe, notamment en Belgique.
