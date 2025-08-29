L'humoriste Laurent Paquin vient de lancer son deuxième tome du livre pour enfants Le crocodile distrait : jour de fête!.
Écoutez Laurent Paquin en entrevue à Lagacé le matin vendredi.
«Je suis content. Ça va être sûrement une série parce que je pense déjà à un prochain livre. J'ai déjà quelques idées. Le crocodile distrait peut faire bien des affaires. Il peut voyager, il peut faire du sport...»
Autres sujets abordés
- Son spectacle à sketches pour adultes intitulé Tout sur le sexe;
- Son insécurité persistante malgré son succès;
- Ses projets en Europe, notamment en Belgique.