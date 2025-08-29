Chronique économique

Les marchés boursiers se portent bien, malgré la guerre commerciale avec les États-Unis qui bat son plein.
Comment expliquer cette situation?
Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic se pencher sur la question, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Ce qu'on voit en ce moment, c'est que les investisseurs sont assez confiants, malgré l'incertitude économique, parce que les indicateurs, pour le moment, sont assez favorables.»
Écoutez la chroniqueuse expliquer pourquoi la situation pourrait se dégrader un peu tout de même.