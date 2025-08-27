Jim Montgomery sur l'échange Bolduc-Mailloux

L'entraîneur Jim Montgomery a commencé la saison 2024-2025 avec les Bruins de Boston dans la foulée de son titre d'entraîneur-chef par excellence.

Il a néanmoins été congédié en cours de saison... pour se retrouver à la barre des Blues de St. Louis quelques jours plus tard.

Écoutez l'entraîneur-chef des Blues, Jim Montgomery, parler de sa saison folle au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés