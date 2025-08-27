Jim Montgomery sur l'échange Bolduc-Mailloux

L'entraîneur Jim Montgomery a commencé la saison 2024-2025 avec les Bruins de Boston dans la foulée de son titre d'entraîneur-chef par excellence.
Il a néanmoins été congédié en cours de saison... pour se retrouver à la barre des Blues de St. Louis quelques jours plus tard.
Écoutez l'entraîneur-chef des Blues, Jim Montgomery, parler de sa saison folle au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le congédiement et le changement de ville: «C'est ça la vie de coach, la pression de partout»;
- Qu'est-ce que représente la ville de Montréal pour Montgomery?
- Son expérience à Québec l'an dernier;
- Montgomery parle de l'identité des Blues;
- «Eliott Mondou est un gars très intelligent»;
- Montgomery sur Zachary Bolduc (maintenant à Montréal): «Il est fort, bon tir, il est intense, il écoute bien et il va travailler pour toi et pour l'équipe»;
- Montgomery sur Logan Mailloux (maintenant à St-Louis): «Pour nous, Logan Mailloux est un gars de la LNH. Nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien».