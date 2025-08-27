 Aller au contenu
Hockey
Jim Montgomery sur l'échange Bolduc-Mailloux

«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»

par 98.5 Sports

0:00
13:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 août 2025 19:26

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Mailloux est un gars de la LNH: nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien»
L'entraîneur des Blues de St.Louis, Jim Montgomery. / AP/David Zalubowski

L'entraîneur Jim Montgomery a commencé la saison 2024-2025 avec les Bruins de Boston dans la foulée de son titre d'entraîneur-chef par excellence.

Il a néanmoins été congédié en cours de saison... pour se retrouver à la barre des Blues de St. Louis quelques jours plus tard. 

Écoutez l'entraîneur-chef des Blues, Jim Montgomery, parler de sa saison folle au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le congédiement et le changement de ville: «C'est ça la vie de coach, la pression de partout»;
  • Qu'est-ce que représente la ville de Montréal pour Montgomery?
  • Son expérience à Québec l'an dernier;
  • Montgomery parle de l'identité des Blues;
  • «Eliott Mondou est un gars très intelligent»;
  • Montgomery sur Zachary Bolduc (maintenant à Montréal): «Il est fort, bon tir, il est intense, il écoute bien et il va travailler pour toi et pour l'équipe»; 
  • Montgomery sur Logan Mailloux (maintenant à St-Louis): «Pour nous, Logan Mailloux est un gars de la LNH. Nous n'avons pas échangé Bolduc pour rien».
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

12,9 millions $ pour une carte de basketball
Bonsoir les sportifs
12,9 millions $ pour une carte de basketball
0:00
10:42
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
Les amateurs de sports
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
0:00
10:26

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
Coupe Ryder États-Unis-Europe
«Les Américains n'ont pas le droit de perdre la coupe» -Michel Lacroix
«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa
Ivan Jaime avec le CF Montréal
«Le talent est là: il est une coche au-dessus de tout le monde» -Jeremy Filosa
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Camp d'orientation olympique hockey
Objectif: l'or pour les trois équipes, selon Marie-Philip Poulin
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Dépisteur des Ducks d'Anahiem
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Saison 2025 NFL
Est-ce que Josh Allen et les Bills vont finalement atteindre le Super Bowl?
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
La domination chinoise menacée
Tennis de table: la compétition internationale s’intensifie
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
Agence Meridian Hockey
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
De plus en plus populaires
La valeur des cartes sportives ne cesse de croître
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
Pas encore de nouveau contrat pour McDavid
«Ce que McDavid veut, c'est la coupe» -Stéphane Waite
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
Une 20e position à l'Omnium canadien
«J'ai apporté des changements à mon jeu» -Maude-Aimée Leblanc
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
Pour conclure sa victoire
«On a vu Félix très offensif, exprimer ses réactions» -Sylvain Bruneau
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
Posture et performance
On parle de remise en forme pour un athlète professionnel
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
49 circuits pour un receveur, un record
«Cal Raleigh s'améliore graduellement chaque année» -Alex Agostino
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
Formule 1
La saison de misère de Lewis Halmilton chez Ferrari
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00