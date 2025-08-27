 Aller au contenu
Une annonce d’une ampleur impressionnante

Taylor Swift: «J’ai l’impression que ma meilleure amie s’est fiancée!»

le 27 août 2025 09:04

Taylor Swift: «J’ai l’impression que ma meilleure amie s’est fiancée!»
Le joueur des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, à droite, etTaylor Swift alors qu'ils célèbrent la victoire des Chiefs sur les Bills de Buffalo lors du match de football américain de l'AFC Championship, le 26 janvier 2025, à Kansas City. / AP Photo/Charlie Riedel, fichier

La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé ses fiançailles avec le joueur de football Travis Kelce, générant un énorme engouement sur les réseaux sociaux.

L’impact médiatique est tellement grand que certains remettent même en question l’authenticité de cette annonce.

Ce ne serait qu’un autre gros coup de marketing pour ce couple impliquant l’artiste la plus riche de la planète… 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Valérie Roberts traiter de la particularité de cette annonce pour elle-même et pour des millions d’amateurs de Swift à travers le monde, à l’émission Lagacé le matin.

«Depuis très longtemps, elle écrit sur son souhait de rencontrer la bonne personne, de vivre son conte de fées, de pouvoir s'épanouir dans une relation amoureuse. Alors, quand on a on a compris que Travis trippait autant sur notre Taylor que nous, c'est comme s'il y a une relation qui s'est créée entre les swifties et eux autres…»

Valérie Roberts

