Une annonce d’une ampleur impressionnante

La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé ses fiançailles avec le joueur de football Travis Kelce, générant un énorme engouement sur les réseaux sociaux.

L’impact médiatique est tellement grand que certains remettent même en question l’authenticité de cette annonce.

Ce ne serait qu’un autre gros coup de marketing pour ce couple impliquant l’artiste la plus riche de la planète…

Écoutez la chroniqueuse culturelle Valérie Roberts traiter de la particularité de cette annonce pour elle-même et pour des millions d’amateurs de Swift à travers le monde, à l’émission Lagacé le matin.