Fermeture de l'autoroute 40 à Berthierville

Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation

par 98.5

0:00
5:08

Entendu dans

La commission

le 25 août 2025 13:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Il y a de l'espoir pour les automobilistes qui doivent circuler sur l'autoroute 40 à Berthierville. Un contresens devrait être mis en place d'ici mardi pour permettre un retour de la circulation en direction de l'ouest entre le rang de la Rivière-Bayonne et le chemin de Joliette. 

L'autoroute 40 a été fermée entièrement en direction de l'ouest samedi soir entre Berthierville et Lanoraie en raison de l'affaissement d'un ponceau ce qui a généré plusieurs kilomètres de congestion en fin de semaine.

Si des solutions d'atténuation vont être mises en place, il faudra probablement attendre plusieurs semaines pour que les travaux soient réalisés et que l'on puisse retrouver la configuration habituelle des voies.

Écoutez le porte-parole du ministère des Transports Louis-André Bertrand donner les derniers détails sur cette entrave à La Commission.

