Notre cinématographie présentée en France

C'est la 18ᵉ édition du Festival du film francophone d'Angoulême, qui met cette année le Québec à l'honneur avec une programmation de films marquants de notre culture.

Denys Arcand y reçoit aussi un hommage spécial, incluant une classe de maître et la projection de ses œuvres majeures.

Des personnalités comme Sarah Monpetit, Robert Charlebois et Diane Kruger participent à l’événement.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, en direct d'Angoulême, qui en parle avec ses collègues Catherine Brisson et Patrick Lagacé, lundi.