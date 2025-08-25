Au palais de justice de Montréal

Les yeux sont tournés vers le palais de justice de Montréal lundi en raison de la reprise du procès civil de Gilbert Rozon, après une pause estivale.

Le fondateur de Juste pour rire est poursuivi par neuf femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles et qui réclament 14 millions de dollars.

Cette semaine, ce sont principalement des experts en matière de questions constitutionnelles qui seront appelés à la barre.

L'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau et la journaliste Monic Néron pourraient aussi témoigner au cours des prochains jours.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point avec Patrick Lagacé lundi matin.

Autre sujet abordé