Le champion de la NBA, Luguentz Dort, a eu droit à tout un bain de foule dans les rues de son quartier natal, au parc Pilon de Montréal-Nord.
Avec le trophée Larry O'Brien en sa possession, le joueur du Thunder de l'Oklahoma City a souligné sa fierté d’avoir grandi dans cet arrondissement du nord de la ville.
Il a aussi exhorté les autorités à l’importance de doter ce secteur de la métropole d'un centre sportif pour les jeunes talents locaux.
«C'était vraiment un beau moment hier pour les citoyens de Montréal-Nord...»
