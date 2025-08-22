 Aller au contenu
Sports
Champion de la NBA

Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»

98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 août 2025 06:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le champion de la NBA, Luguentz Dort, a eu droit à tout un bain de foule dans les rues de son quartier natal, au parc Pilon de Montréal-Nord.

Avec le trophée Larry O'Brien en sa possession, le joueur du Thunder de l'Oklahoma City a souligné sa fierté d’avoir grandi dans cet arrondissement du nord de la ville.

Il a aussi exhorté les autorités à l’importance de doter ce secteur de la métropole d'un centre sportif pour les jeunes talents locaux.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé en discuter vendredi matin.

«C'était vraiment un beau moment hier pour les citoyens de Montréal-Nord...»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Quatre défaites de suite pour les Alouettes;
  • Les Blackhawks offrent un gros contrat à Frank Nazar, un joueur avec à peine 56 matchs en carrière dans la LNH.
