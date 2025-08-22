Le champion de la NBA, Luguentz Dort, a eu droit à tout un bain de foule dans les rues de son quartier natal, au parc Pilon de Montréal-Nord.

Avec le trophée Larry O'Brien en sa possession, le joueur du Thunder de l'Oklahoma City a souligné sa fierté d’avoir grandi dans cet arrondissement du nord de la ville.

Il a aussi exhorté les autorités à l’importance de doter ce secteur de la métropole d'un centre sportif pour les jeunes talents locaux.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé en discuter vendredi matin.