Les impacts sur la famille

Le film Phénix de Jonathan Beaulieu-Cyr, sorti en 2024 au Québec, s’inspire de la vie du réalisateur et plonge dans l’intimité d’une famille de militaires canadiens avant un déploiement en Afghanistan dans les années 2000.

Le cinéaste n’avait que 13 ans quand il a vu son père militaire partir en mission.

Les personnages principaux, Joël (père, militaire), Jacob (adolescent en crise), et la mère (Évelyne Brochu), incarnent les tensions et les traumatismes liés à la guerre, notamment le trouble de stress post-traumatique.

Écoutez Jonathan Beaulieu-Cyr qui s'est entretenu avec la chroniqueuse Catherine Brisson, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le long métrage est à l'affiche au Québec dès aujourd'hui.