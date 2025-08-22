 Aller au contenu
Arts et spectacles
Les impacts sur la famille

Phénix: un film très personnel sur le service militaire

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 août 2025 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Phénix: un film très personnel sur le service militaire
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film Phénix de Jonathan Beaulieu-Cyr, sorti en 2024 au Québec, s’inspire de la vie du réalisateur et plonge dans l’intimité d’une famille de militaires canadiens avant un déploiement en Afghanistan dans les années 2000. 

Le cinéaste n’avait que 13 ans quand il a vu son père militaire partir en mission.

Les personnages principaux, Joël (père, militaire), Jacob (adolescent en crise), et la mère (Évelyne Brochu), incarnent les tensions et les traumatismes liés à la guerre, notamment le trouble de stress post-traumatique. 

Écoutez Jonathan Beaulieu-Cyr qui s'est entretenu avec la chroniqueuse Catherine Brisson, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le long métrage est à l'affiche au Québec dès aujourd'hui.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
Lagacé le matin
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
0:00
13:47
Korine Coté de retour à l'animation en 2026
Le Québec maintenant
Korine Coté de retour à l'animation en 2026
0:00
7:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Vols annulés en raison du conflit de travail
Frais remboursés par Air Canada: «Les clients encore un peu dans le flou»
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Champion de la NBA
Luguentz Dort en ville: «Un beau moment pour les citoyens de Montréal-Nord»
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
Lagacé le matin
Spécial «Dans la cuisine» | L'énigme du vendredi 22 août
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Témoignage à la commission Gallant
SAAQclic: «L'entourage de François Bonnardel n'a pas été très proactif»
Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté
Dans le métro
Agression d'un homme de 72 ans: un jeune de 17 ans arrêté
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
Nouvelle semaine, nouveau quart-arrière
Autre défaite des Alouettes: «James Morgan n'a pas été mauvais»
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
«Boulevard Pérusse»
«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Nouvelle opération militaire
Libération des otages à Gaza: «Ça à l'air d'un énorme mensonge tricoté»
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
L’électricité n'est pas inépuisable...
Bas niveaux des réservoirs d'Hydro-Québec : «Ça pourrait nous coûter cher»
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Lagacé le matin
Absent pour son service militaire: Mikko Rantanen dans l'eau chaude
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Mouvement de société sur les réseaux sociaux
Le «performative male» : quand le féminisme devient une mode chez l'homme
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
«Boulevard Pérusse»
Une pièce de théâtre rendra hommage à l'univers de François Pérusse
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Étudiante rejetée de l’école Louis-Riel
Ania est extraterritoriale: «Son inscription a été refusée le 15 août!»
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
Lagacé le matin
Des services coupés chez Tel-jeunes par manque de financement
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00