«Boulevard Pérusse»

«J'aime ça quand ça n'a pas rapport»: l'univers François Pérusse au théâtre

Lagacé le matin

le 21 août 2025 09:55

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Après y avoir songé pendant de longues années, François Pérusse lance finalement sa pièce de théâtre Boulevard Pérusse, directement inspirée de son univers. 

Le spectacle, présenté l'été prochain au Théâtre Lionel-Groulx, racontera l'histoire d'une famille québécoise à la tête d'une multinationale qui invente et fabrique pratiquement tout.

Écoutez l'entrevue de l'humoriste François Pérusse, jeudi, dans l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient notamment sur sa passion pour le théâtre qu'il entretient depuis sa jeunesse.

«Ça fait depuis que je suis petit gars que j'aime le théâtre [...] J'ai toujours voulu faire du théâtre, mais pas jouer.»

François Pérusse

