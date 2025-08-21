Après y avoir songé pendant de longues années, François Pérusse lance finalement sa pièce de théâtre Boulevard Pérusse, directement inspirée de son univers.

Le spectacle, présenté l'été prochain au Théâtre Lionel-Groulx, racontera l'histoire d'une famille québécoise à la tête d'une multinationale qui invente et fabrique pratiquement tout.

Écoutez l'entrevue de l'humoriste François Pérusse, jeudi, dans l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient notamment sur sa passion pour le théâtre qu'il entretient depuis sa jeunesse.