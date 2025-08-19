 Aller au contenu
Arts et spectacles
Sa vie transformée à jamais

Arrêts cardiaques à 30 ans: «Je suis décédée sept fois!» -Pascale Marineau

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 09:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

L’humoriste, comédienne et autrice Pascale Marineau a vécu une épreuve majeure à 31 ans, ayant survécu à une série de sept arrêts cardiaques en l’espace de quelques mois, en 2024.

Le premier épisode est survenu en août, alors qu’elle s’est effondrée chez elle devant le lave-vaisselle.

Six autres arrêts cardiaques allaient suivre dans les semaines suivantes...

D'ailleurs, l'un de ces événements a eu lieu alors qu’elle conduisait sa voiture… Heureusement, sa course a fini dans le stationnement d'un commerce de restauration rapide.

Désormais, elle doit porter en permanence un moniteur cardiaque pour sa sécurité.

Cette expérience a transformé sa vision de la vie et influencé son art. Elle a même décidé d'écrire un numéro d’humour au sujet de sa vulnérabilité... et du système de santé, «qui est tenu à bout de bras par des gens extraordinaire».

Écoutez Pascale Marineau raconter ses divers incidents qui auraient pu lui coûter la vie, à l’émission de Patrick Lagacé, mardi.

