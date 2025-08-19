La 26ᵉ édition du festival international MUTEK se tiendra à Montréal du 19 au 24 août 2025. Cette rencontre incontournable célèbre les musiques électroniques et la créativité numérique.

Pendant six soirées, le public pourra explorer quatre séries distinctes: Nocturne, A/Visions, Métropolis et Expérience.

Deux concerts spéciaux sont aussi programmés, les 20 et 21 août, dans des lieux emblématiques de la ville.

La Société des arts technologiques (SAT) sera de nouveau la base du festival.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson parler de l’événement et présenter le travail de quelques artistes invités à MUTEK, à l’émission de Patrick Lagacé, mardi.