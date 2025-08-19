 Aller au contenu
Festival MUTEK à Montréal: «Plein d'expériences sonores à découvrir»

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La 26ᵉ édition du festival international MUTEK se tiendra à Montréal du 19 au 24 août 2025. Cette rencontre incontournable célèbre les musiques électroniques et la créativité numérique.

Pendant six soirées, le public pourra explorer quatre séries distinctes: Nocturne, A/Visions, Métropolis et Expérience.

Deux concerts spéciaux sont aussi programmés, les 20 et 21 août, dans des lieux emblématiques de la ville.

La Société des arts technologiques (SAT) sera de nouveau la base du festival.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson parler de l’événement et présenter le travail de quelques artistes invités à MUTEK, à l’émission de Patrick Lagacé, mardi.

