Le film d’animation musical sud-coréen Les guerrières de la K-pop (Kpop Demon Hunters, dans sa version anglophone) est au somment des visionnement sur Netflix.
La chanson «Golden», qui fait partie du long métrage, domine aussi les plateformes d'écoute en continu, comme Spotify et iTunes.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson parler de cette production extrêmement populaire auprès des jeunes d'un peu partout sur la planète, à l'émission Lagacé le matin.
«Les guerrières de la K-pop raconte les aventures d'un groupe de chanteuses hyper populaires, qui fait le tour du monde. Elles ont des fans en délire. Mais, elles ont un secret: ce sont des chasseuses de démons. D'ailleurs, elles vont devoir combattre un boys band, des compétiteurs et ennemis qui sont des démons [qui ont pris l'identité de chanteurs populaires]...»
Autre sujet abordé
- Catherine mentionne aussi le décès du cascadeur Ronnie Rondell Jr., à 88 ans. Il a travaillé sur plus de 200 films, mais on se souvient particulièrement de lui comme de l'homme d'affaires en feu sur l'image de couverture de l'album de Pink Floyd Wish You Were Here, paru en 1975 et vendu 45 millions d’exemplaires.