Le film d’animation musical sud-coréen Les guerrières de la K-pop (Kpop Demon Hunters, dans sa version anglophone) est au somment des visionnement sur Netflix.

La chanson «Golden», qui fait partie du long métrage, domine aussi les plateformes d'écoute en continu, comme Spotify et iTunes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson parler de cette production extrêmement populaire auprès des jeunes d'un peu partout sur la planète, à l'émission Lagacé le matin.