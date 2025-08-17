Déjà vendu dans une cinquantaine de pays

Le jeu Hitster est un véritable phénomène au Québec.

Ce jeu de société musical, qui implique des cartes, invite les joueurs à reconstituer la chronologie de certaines chansons en fonction de leur date de sortie.

Les joueurs doivent notamment utiliser l’application Spotify.

Le but est de placer des cartes dans le bon ordre chronologique pour gagner…

Le jeu, créé par un Suédois, existe dans une cinquantaine de pays et est adapté à la culture musicale locale. En plus, il existe une multitude de versions.

Il y a même une émission de télé qui va découler du jeu.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, qui parle avec passion du jeu Hitster, à l’émission Même le week-end, dimanche.