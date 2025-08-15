 Aller au contenu
Arts et spectacles
Musique

Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 08:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le Montréalais Louis et Kevin Célestin, alias Kaytranada, lauréat du prix Polaris 2016 et de deux Grammys, propose un cinquième album intitulé Ain’t No Damn Way!

Un an après la sortie du respecté Timeless, le DJ et producteur québécois revient à la charge ce vendredi avec 12 morceaux pour «s’exercer, danser et étudier puis pour les gens qui aiment les beats».

C'est ce que Kaytranada a dit, du moins sur Instagram. 

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson parler de cette nouvelle oeuvre, à l'émission Lagacé le matin.

