Par l’entremise du balado New Heights

La mégastar Taylor Swift sortira son 12e album studio, The Life of a Showgirl, le 3 octobre 2025. L'Américaine en a fait l’annonce par l'entremise du très populaire balado New Heights, coanimé par son conjoint Travis Kelce.

Cette stratégie de lancement a incité des millions de personnes en même temps à regarder l’épisode du balado auquel elle participait.

La chanteuse a dévoilé le nom et le concept de l’album, faisant plaisir à des millions d’auditeurs.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Catherine Brisson à l’émission de Patrick Lagacé, jeudi.