Arts et spectacles
Par l’entremise du balado New Heights

Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 août 2025 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album
La chanteuse américaine Taylor Swift / Cogeco Média

La mégastar Taylor Swift sortira son 12e album studio, The Life of a Showgirl, le 3 octobre 2025. L'Américaine en a fait l’annonce par l'entremise du très populaire balado New Heights, coanimé par son conjoint Travis Kelce. 

Cette stratégie de lancement a incité des millions de personnes en même temps à regarder l’épisode du balado auquel elle participait.

La chanteuse a dévoilé le nom et le concept de l’album, faisant plaisir à des millions d’auditeurs. 

Écoutez les explications de la chroniqueuse Catherine Brisson à l’émission de Patrick Lagacé, jeudi.

«C’est un album qui va raconter ce qui se passait dans les coulisses de sa vie, pendant une tournée exceptionnelle de spectacles.»

Catherine Brisson

Voici deux images promotionnelles du nouvel album. / The Associated Press

Source: Voici deux images promotionnelles du nouvel album. / The Associated Press

