Exposition au centre-ville de Montréal

L’exposition Dinos Alive, déjà populaire en Australie, en Europe et aux États-Unis, est présentée à Montréal à la Place Bonaventure.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui discute avec Patrick Lagacé de son appréciation de l'exposition.

L'expérience permet notamment d'admirer une quarantaine de dinosaures.