Exposition au centre-ville de Montréal

L’exposition Dinos Alive, déjà populaire en Australie, en Europe et aux États-Unis, est présentée à Montréal à la Place Bonaventure.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui discute avec Patrick Lagacé de son appréciation de l'exposition.
L'expérience permet notamment d'admirer une quarantaine de dinosaures.
«Certains dinosaures sont animés, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont bouger la tête, la queue aussi. C'est la partie la plus impressionnante avec des effets sonores également. On retrouve des T-Rex, des Vélociraptors, des Stégosaures [...] Les enfants ont beaucoup aimé [...] Mais ça coûte extrêmement cher et ça, c'est un bémol aussi. Pour deux adultes, deux enfants, ça m'a coûté 112$ avec les taxes.»