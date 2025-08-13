 Aller au contenu
Hockey
Les Blue Jackets ont raté les séries par un point

«On avait l'impression qu'on aurait dû faire mieux» -Mathieu Olivier

par 98.5 Sports

0:00
9:33

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2025 19:08

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«On avait l'impression qu'on aurait dû faire mieux» -Mathieu Olivier
Mathieu Olivier célèbre un but face aux Sénateurs. / AP/Jay LaPrete

Mathieu Olivier des Blue Jackets de Columbus est de retour à Lévis durant la saison estivale. Il sera au nombre des participants du Pro-Am SunLife à Québec cette semaine.

Écoutez Mathieu Olivier au micro de Louis Jean, aux amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Son rôle de joueur physique au sein de la LNH;
  • L’importance du Pro-Am Sun Life pour soutenir les enfants défavorisés;
  • La valeur de la reconnaissance reçue via son contrat de six ans;
  • Une saison difficile pour les Blue Jackets  marquée par le décès de Johnny Goudreau;
  • La motivation accrue après avoir raté les séries de justesse;
  • L'esprit d’équipe inspiré par les Panthers de la Floride;
  • Le match caritatif réunira des joueurs comme Marc-Edouard Vlasic, Thomas Chabot, Steven Stamkos et Jonathan Marchessault.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Place au Pro-Am Sun Life à Québec
Les amateurs de sports
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
0:00
7:39
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
Les amateurs de sports
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
0:00
8:17

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
Nouveau membre du Rocket de Laval
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
Les Blue Jays toujours au sommet
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Chez les 15-29 ans
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
Pour des bonnes causes
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Parmi les 9 Masters 1000
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
Préposé à l'équipement
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
«On veut être excitants à regarder» -Alexandre Jacques
Nouvel entraîneur de l'Armada
«On veut être excitants à regarder» -Alexandre Jacques
«On a une grande confiance en Caleb» -Danny Maciocia
Caleb Evans, le quart partant
«On a une grande confiance en Caleb» -Danny Maciocia
Les matchs des Sénateurs seront radiodiffusés au 104.7
Avec Marc Legault à la description
Les matchs des Sénateurs seront radiodiffusés au 104.7
«On espère qu'il va y en avoir une troisième» -Sylvain Lefebvre
Deuxième conquête de la coupe avec les Panthers
«On espère qu'il va y en avoir une troisième» -Sylvain Lefebvre
Le volleyball de plage s'installe à Montréal
Du 13 au 17 août
Le volleyball de plage s'installe à Montréal
«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»
Le retour du hockey pour le Vert et Or
«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»
L'héritage de Cena: «On va s'en rappeler durant des générations» -Pat Laprade
WWE: John Cena à la retraite
L'héritage de Cena: «On va s'en rappeler durant des générations» -Pat Laprade
«L'objectif ultime, c'est un affrontement contre Alvarez» -Antonin Décarie
Christian Mbilli contre Lester Martinez
«L'objectif ultime, c'est un affrontement contre Alvarez» -Antonin Décarie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00