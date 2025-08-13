Les Blue Jackets ont raté les séries par un point

Mathieu Olivier des Blue Jackets de Columbus est de retour à Lévis durant la saison estivale. Il sera au nombre des participants du Pro-Am SunLife à Québec cette semaine.
Écoutez Mathieu Olivier au micro de Louis Jean, aux amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Son rôle de joueur physique au sein de la LNH;
- L’importance du Pro-Am Sun Life pour soutenir les enfants défavorisés;
- La valeur de la reconnaissance reçue via son contrat de six ans;
- Une saison difficile pour les Blue Jackets marquée par le décès de Johnny Goudreau;
- La motivation accrue après avoir raté les séries de justesse;
- L'esprit d’équipe inspiré par les Panthers de la Floride;
- Le match caritatif réunira des joueurs comme Marc-Edouard Vlasic, Thomas Chabot, Steven Stamkos et Jonathan Marchessault.