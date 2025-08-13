Elle anime sa première émission de pointe

L'animatrice Sophie Fouron remplace Jean-Sébastien Girard à l’animation de Bonsoir bonsoir! à Radio-Canada jusqu'au 21 août.

Elle revient sur son parcours médiatique, elle qui a notamment été recherchiste de Patrick Lagacé aux Francs-Tireurs, en plus d'animer Tenir salon à TV5 avant de devenir tête d'affiche de la société d'État, à 56 ans.

Écoutez l'animatrice, chroniqueuse et globe-trotteuse Sophie Fouron en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.