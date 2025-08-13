Elle anime sa première émission de pointe

L'animatrice Sophie Fouron remplace Jean-Sébastien Girard à l’animation de Bonsoir bonsoir! à Radio-Canada jusqu'au 21 août.
Elle revient sur son parcours médiatique, elle qui a notamment été recherchiste de Patrick Lagacé aux Francs-Tireurs, en plus d'animer Tenir salon à TV5 avant de devenir tête d'affiche de la société d'État, à 56 ans.
Écoutez l'animatrice, chroniqueuse et globe-trotteuse Sophie Fouron en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.
«Je pense que c'est à force de travail, de rigueur, de contacts. À un moment donné, petit à petit, l'oiseau fait son nid [...] J'ai été recherchiste longtemps, ensuite je suis passé de l'autre côté du miroir. Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail dans le milieu des médias. Puis je pense qu'à force de bien s'entendre avec les gens, tu crées des liens, puis les gens ont envie de travailler avec toi.»
Au cours de cet entretien, la Montréalaise évoque aussi l’influence de son père, pionnier de la cardiologie fœtale au Québec et au Canada, qui a oeuvé à l’hôpital Sainte-Justine.
Elle dénonce par ailleurs les discours politiques stigmatisants dans le contexte actuel.
L'animatrice accueillera plusieurs invités cette semaine sur le plateau de Bonsoir bonsoir! incluant la dramaturge Catherine-Anne Toupin, l'écrivaine Marie-Sissi Labrèche, l'autrice et journaliste Fadwa Lapierre, l'acteur Éric Bruneau et l'humoriste Sam Cyr.