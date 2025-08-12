La campagne J'achète un livre québécois, qui a lieu annuellement le 12 août depuis 2014, est devenue majeure dans l'univers littéraire d'ici.

Rappelons que les Québécois sont invités à soutenir la littérature locale en achetant un ouvrage de chez nous.

L’initiative, lancée par les auteurs jeunesse Patrice Cazeault et Amélie Dubé, a permis de mettre en lumière la richesse de la littérature québécoise. Devenue un rituel estival incontournable, l’opération revient en 2025 pour une 12e édition.

Cette année, elle s’inscrit dans un contexte marqué par la guerre commerciale menée par Donald Trump. Cette situation a renforcé l’intérêt des consommateurs pour les produits locaux.

Le mouvement entend ainsi stimuler la fierté et la solidarité autour du livre québécois.

Écoutez le journaliste, chroniqueur et romancier Hugo Meunier, qui parle de l'engouement des Québécois quant à cette journée spéciale pour les libraires et auteurs, à l'émission de Patrick Lagacé.