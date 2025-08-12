Politiques de Donald Trump et tourisme canadien

Il y a une baisse significative du tourisme canadien vers les États-Unis, qui est attribuée aux politiques de Donald Trump.
Écoutez la chroniqueuse économique de Clémence Pavic qui parle du flux touristique entre les États-Unis et le Canada, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ça fait maintenant sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis, évidemment aux propos et aux tarifs douaniers de Trump. La baisse est très marquée. [...] Certains diront que le président américain l'a bien cherché avec sa rhétorique sur le 51ᵉ État, en plus des tarifs douaniers.»
En juillet, la baisse est de 37% concernant les entrées par voie terrestre et de 26% par avion en juillet.
Autres sujets abordés
- Hausse spectaculaire des actions des entreprises de cannabis, à la suite d'une déclaration de Donald Trump qui envisage de reclasser le cannabis comme un produit moins dangereux;
- Jour de résultats pour La Caisse...