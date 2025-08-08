Un guide gratuit pour les restaurants à Montréal

L’offre de restaurants à Montréal est foisonnante, mais ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Parfois c’est le budget qui compte, parfois on oublie de réserver son resto préféré et on ne sait pas où aller...

Le guide Tastet, fondé par une Montréalaise, offre des listes de restaurants par catégories (beaux, bons, pas chers, etc.) et des sélections thématiques (ouverts le lundi, le midi, avec ou sans gluten, etc.) pour aider à faire le bon choix, selon l’occasion, et découvrir de nouveaux restos.

Écoutez Élise Tastet, la fondatrice et présidente de Tastet, discuter avec Jean-Sébastien Hammal de son approche pour produire ce guide.