Un guide gratuit pour les restaurants à Montréal

«On n'est pas dans la critique, mais plutôt la découverte» -Élise Tastet

le 8 août 2025 09:31

«On n'est pas dans la critique, mais plutôt la découverte» -Élise Tastet
Le guide Tastet a été fondé à Montréal, il y a 12 ans. / oltrelautostrada/ Adobe Stock

L’offre de restaurants à Montréal est foisonnante, mais ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Parfois c’est le budget qui compte, parfois on oublie de réserver son resto préféré et on ne sait pas où aller...

Le guide Tastet, fondé par une Montréalaise, offre des listes de restaurants par catégories (beaux, bons, pas chers, etc.) et des sélections thématiques (ouverts le lundi, le midi, avec ou sans gluten, etc.) pour aider à faire le bon choix, selon l’occasion, et découvrir de nouveaux restos. 

Écoutez Élise Tastet, la fondatrice et présidente de Tastet, discuter avec Jean-Sébastien Hammal de son approche pour produire ce guide. 

«J'avais l'espoir et le rêve il y a douze ans, quand on a décidé de partir un guide, qu'il soit un peu démocratique. Un guide qui n'était pas dans la critique, mais plus dans la découverte des meilleures adresses de tous les genres.»

Élise Tastet

