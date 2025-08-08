 Aller au contenu
Économie
Leyton intéressée par Northvolt au Québec

«Le levier, c'est l'allocation de puissance de 350 mégawatts» -Mathieu Dion

par 98.5

0:00
6:22

Entendu dans

Le matin

le 8 août 2025 08:20

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Le levier, c'est l'allocation de puissance de 350 mégawatts» -Mathieu Dion
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

L’entreprise américaine Lyten, spécialisée dans les batteries lithium-soufre, a annoncé l’acquisition des actifs de Northvolt en Suède et en Allemagne.

Cette transaction suscite un vif intérêt pour les opérations nord-américaines de Northvolt, notamment le projet d’usine au Québec. 

Accepter l'achat ou allouer les 350 mégawatts prévus à un autre projet plus prometteur? Quelles sont les options du gouvernement Legault? 

Écoutez Mathieu Dion, chef de bureau de Bloomberg à Montréal, en discuter avec Jean-Sébastien Hammal. 

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Apple se couche devant l'administration américaine
Le Québec maintenant
Apple se couche devant l'administration américaine
0:00
6:34
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
Le midi
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
0:00
14:32

Dernièrement dans Le matin

Voir tout
«Jean-Sébastien pourrait retourner faire du stand-up!» -Alex Perron
Son ancien prof de l'École de l'humour le surpend
«Jean-Sébastien pourrait retourner faire du stand-up!» -Alex Perron
«On n'est pas dans la critique, mais plutôt la découverte» -Élise Tastet
Un guide gratuit pour les restaurants à Montréal
«On n'est pas dans la critique, mais plutôt la découverte» -Élise Tastet
«Des contrats de plusieurs millions s'en viennent» -Hugues Léger
Quelle est la suite pour Mboko?
«Des contrats de plusieurs millions s'en viennent» -Hugues Léger
Une tendance forte dans l'industrie cinématographique
Les reprises de succès, un manque d'originalité?
Une tendance forte dans l'industrie cinématographique
Sous surveillance: la réalité d'une petite municipalité collée aux États-Unis
Frontière canado-américaine
Sous surveillance: la réalité d'une petite municipalité collée aux États-Unis
«La tendance est forte et c'est majeur ce qu'on voit» -Pascal Bérubé
Les jeunes et l'option souverainiste
«La tendance est forte et c'est majeur ce qu'on voit» -Pascal Bérubé
«On a la sensation que Donald Trump est mené par le bout du nez par Poutine»
Fin de l'ultimatum du président américain
«On a la sensation que Donald Trump est mené par le bout du nez par Poutine»
Plusieurs personnes sous curatelle vivent en situation de grande précarité
Une situation préoccupante
Plusieurs personnes sous curatelle vivent en situation de grande précarité
Mairie de Montréal: la lutte entre Luc Rabouin et Soraya Martinez Ferrada
Élections municipales 2025
Mairie de Montréal: la lutte entre Luc Rabouin et Soraya Martinez Ferrada
Voir Mboko triompher: «12 000 inconnus étaient liés» -Stéphane Laporte
Le miracle du sport
Voir Mboko triompher: «12 000 inconnus étaient liés» -Stéphane Laporte
L'arrivée possible de Lyten: «Il y a une petite lueur d'espoir» -François Gagnon
Sauveur du projet Northvolt au Québec?
L'arrivée possible de Lyten: «Il y a une petite lueur d'espoir» -François Gagnon
«Les 18 à 34 ans redeviennent de plus en plus souverainistes» -Philippe Léger
Sondage CROP obtenu par La Presse
«Les 18 à 34 ans redeviennent de plus en plus souverainistes» -Philippe Léger
Victoire de Victoria Mboko: «C'est admirable!» -Yves-François Blanchet
Un premier titre dans sa jeune carrière
Victoire de Victoria Mboko: «C'est admirable!» -Yves-François Blanchet
Spécial «barbecue» | L'énigme du vendredi 8 août
Le matin
Spécial «barbecue» | L'énigme du vendredi 8 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
L'effet Lavallée
En direct
L'effet Lavallée
En ondes jusqu’à 12:00