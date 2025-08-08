Leyton intéressée par Northvolt au Québec

L’entreprise américaine Lyten, spécialisée dans les batteries lithium-soufre, a annoncé l’acquisition des actifs de Northvolt en Suède et en Allemagne.

Cette transaction suscite un vif intérêt pour les opérations nord-américaines de Northvolt, notamment le projet d’usine au Québec.

Accepter l'achat ou allouer les 350 mégawatts prévus à un autre projet plus prometteur? Quelles sont les options du gouvernement Legault?

Écoutez Mathieu Dion, chef de bureau de Bloomberg à Montréal, en discuter avec Jean-Sébastien Hammal.