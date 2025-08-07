La 10ᵉ édition de la Classique KR (Kevin Raphael) aura lieu le samedi 9 août au complexe CN, à Brossard.

Écoutez Kevin Raphael, fondateur de l'événement, au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

L'événement, qui comprend deux matchs de hockey avec des personnalités et des joueurs de hockey, vise à amasser des fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Les sujets discutés