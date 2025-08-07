La 10ᵉ édition de la Classique KR (Kevin Raphael) aura lieu le samedi 9 août au complexe CN, à Brossard.
Écoutez Kevin Raphael, fondateur de l'événement, au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
L'événement, qui comprend deux matchs de hockey avec des personnalités et des joueurs de hockey, vise à amasser des fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance.
Les sujets discutés
- L'histoire de Laurence qui a inspiré l'événement
- Quels joueurs seront présents à la Classique KR?
- «Les joueurs m'écrivent pour jouer»
- «Personne n'est capable de me faire marquer...»
- L'accessibilté la plus grande à des joueurs - et joueuses - professionnels