 Aller au contenu
Sports
Pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance

La Classique KR a lieu en fin de semaine

par 98.5 Sports

0:00
9:12

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 août 2025 23:50

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
La Classique KR a lieu en fin de semaine
Jean-Francois Baril / Cogeco Média

La 10ᵉ édition de la Classique KR (Kevin Raphael) aura lieu le samedi 9 août au complexe CN, à Brossard.

Écoutez Kevin Raphael, fondateur de l'événement, au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

L'événement, qui comprend deux matchs de hockey avec des personnalités et des joueurs de hockey, vise à amasser des fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Les sujets discutés

  • L'histoire de Laurence qui a inspiré l'événement
  • Quels joueurs seront présents à la Classique KR?
  • «Les joueurs m'écrivent pour jouer»
  • «Personne n'est capable de me faire marquer...»
  • L'accessibilté la plus grande à des joueurs - et joueuses - professionnels
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les Blue Jays dominants face aux Rockies
Le Québec maintenant
Les Blue Jays dominants face aux Rockies
0:00
4:58
«C'est la naissance d'une nouvelle superstar du tennis canadien» -Jeremy Filosa
Le Québec maintenant
«C'est la naissance d'une nouvelle superstar du tennis canadien» -Jeremy Filosa
0:00
4:57

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
En dépit de la dernière défaite
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Le triomphe de Victoria Mboko
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
Tennis
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Victoria Mboko, championne à 18 ans
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
Tennis
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Tennis
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Une victoire historique
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Les Eagles peuvent-ils répéter?
NFL
Les Eagles peuvent-ils répéter?
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
Sels d'ammoniac dans la NFL
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
Plus jeune Canadienne en finale
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Cliff Jumping Québec
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
Compétitions de Ninja Warrior
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury
Chevalier de l'Ordre du Québec
«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury
Coupe des Ligues: c'est terminé pour le CF Montréal
Soccer
Coupe des Ligues: c'est terminé pour le CF Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00