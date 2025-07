Réunion des premiers ministres provinciaux

«Il y a comme deux types d'actions face à Donald Trump qui s'affrontent. La première, c'est celle de Ford qui dit: "On 'flexe' les muscles". On montre nos biceps, on dit qu'on est fort et on donne des contre-tarifs à Donald Trump. La deuxième version, c'est de dire: Eh bien, c'est tellement impossible de faire face à Trump et aux États-Unis, qu'on va juste attendre puis essayer de faire en sorte que les impacts ne nous touchent pas trop.»