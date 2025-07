Alors que les nouvelles canadiennes sont bloquées sur les plateformes du groupe Meta et que la population canadienne cherche à se détacher le plus possible des grandes entreprises américaines, la question de la souveraineté numérique au pays est de plus en plus abordée.

C’est dans ce contexte que la coopérative de solidarité La nouvelle place souhaite lancer un réseau social conçu pour les Québécois et la francophonie, dans le but de préserver l’information et la culture d’ici.

Écoutez le président du conseil d'administration de la coopérative de solidarité La nouvelle place, Patrick Pierra, expliquer le concept à Denis Lévesque.