De l'argent qui dort?

«Ce qu'on veut comme chirurgien, c'est traiter nos patients. Mais après ça, on n'est pas responsable de la mise en œuvre. Ça n'a jamais été notre responsabilité. La seule chose que nous, on peut dire, c'est ¨on va être là¨. On nous a accusés de ne pas être là le vendredi en après-midi. On va être là de 8 à 5. On va être là. On est prêts à opérer. C'est la seule chose qu'on aime faire et qu'on veut faire.»