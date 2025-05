Nos animateurs font le point

«Cette histoire nous a énormément touchés, Luc et moi, et on a engagé une discussion qui a fait énormément réagir. Et ça se comprend parce qu'on a abordé, toi et moi, un sujet très sensible. C'est le sort réservé dans notre société à des personnes qui souffrent d'un handicap ou d'un syndrome, mais qui sont dans une situation extrêmement difficile pour les parents, pour la famille. Et Luc, je souhaite qu'on puisse, toi et moi, revenir pour faire le point. Parce qu'il y a des auditeurs qui ont interprété certains de nos propos.»