Lois sur les travailleurs temporaires

«Le problème, c'est qu'avec les nouvelles règles, on ne peut plus renouveler un employé qui est déjà dans notre hôtel si on excède le 10 %. Et c'est ridicule parce qu'on n'est pas capable de les remplacer. Alors, on trouve ça vraiment malheureux. C'est un non-sens économique, un non-sens opérationnel et un non-sens humain. Ce qu'on demande, c'est de garder des gens déjà établis chez nous.»